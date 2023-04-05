Antalya'da deniz ve hava sıcaklığı eşitlendi, ünlü sahil turkuaza büründü

Turizm başkenti Antalya'da deniz ve hava sıcaklığı eşitlendi, Konyaaltı Sahili turkuaz renge büründü. Turistler hem manzaranın hem güneşin tadını çıkardı.

Ülke genelinde sağanak yağmur etkili olurken, turizmin başkenti Antalya'da sıcak ve parçalı bulutlu hava hakim oldu. Hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığının 18 derecede eşitlendiği kentte, vatandaşların çekim noktası Konyaaltı Sahili oldu. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin birçoğunun denize girdiği görüldü. Bazı turistler ise sıcak kumsal üzerinde güneşlenmeyi tercih etti. Sahil boyu turkuaz renge bürünen sahilde, mavi ile turkuazın dansı havadan da görüntülendi. Turistler hem manzaranın hem güneşin tadını çıkardı.

"Antalya güzel, denizi de çok hoşuma gidiyor"

Arkadaşı ile beraber sahile dinlenmeye gelen Güney Akcan, "Havalar ısınmaya başladı, sıcaklıklar arttı. Antalya güzel, denizi de çok hoşuma gidiyor. Konyaaltı Sahili'nin suyu çok tuzlu ama yine de bu şehri seviyorum" dedi.