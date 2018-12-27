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Antalya'da denizde başlayan hortum bir büfeyi harabeye çevirdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Sahili’nde bir anda hortum belirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Sahili'nde bir anda hortum belirdi. Denizde başlayan hortum, sahile doğru ilerledi ve sahil kenarında bulunan büfede ağır hasara neden oldu.



Büfenin camlarını yerinden söken ve çatısını uçuran hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, iş yerinde incelemelerde bulunarak işletme sahibine “geçmiş olsun” dileklerini iletti.


Yılbaşı eğlencesine hazırlanan işletme sahibi Ümit Demiral, zararının büyük olduğunu, yılbaşına kadar işletmesini hazırlamak için çalışacağını söyledi.

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