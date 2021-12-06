İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da denizde iki farklı noktada çıkan hortum kamerada

Antalya’nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.


Serik ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum çıktı. Boğazkent Mahallesi açıklarında iki farklı noktada çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kıyıdan oldukça uzakta yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren hortum, ardından karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.

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