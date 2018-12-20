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Antalya'da depo yangını

Antalya’nın Serik ilçesinde boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Serik Orta Mahalle Atatürk Caddesi Kız Deresi üzerindeki boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında depoda ve içerideki malzemelerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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