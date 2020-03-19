İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da depreme dayanıksız okullarda yıkım çalışması başladı

Antalya’nın Serik ilçesinde depreme dayanıksız raporu verilen okullarda yıkım çalışmaları başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde depreme dayanıksız raporu verilen okullarda yıkım çalışmaları başladı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Depreme Dayanıklı Değildir' raporu verilen Tekeli Ortaokulu, Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası ile Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye binasında taşınma çalışmaları tamamlandı.


Tekeli Ortaokulu ve idari kısmında da yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar, Serik Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Yıkım çalışmaları daha sonra Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye binasında devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkılacak okul binaları için açılacak ihalenin ardından Tekeli Ortaokulu için Serik Orta Mahalle'de 36 derslikli yeni bina yapılırken, Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yerine ise 36 derslikli okul binası yapılarak Cumhuriyet Ortaokulu'na tahsis edilecek. Yeni binaların en az 2 yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.