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Antalya'da dereceler 37'yi gösterdi, sokak köpekleri ve kargalar süs havuzunda serinledi

Antalya’da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşınca, kentin birçok bölümünde boşluklar göze çarptı.

Antalya'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşınca, kentin birçok bölümünde boşluklar göze çarptı. Aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri ile kargalar, süs havuzlarına gelip hem su içti hem serinledi.


Turizm kenti Antalya'da dün etkisini göstermeye başlayan hava sıcaklığı, hafta sonu artarak devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselirken, cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti. Kentteki aşırı sıcak, sokaktaki hayvanları da etkiledi. Konyaaltı Caddesi'nde sıcaktan bunalan sokak köpekleri ve kargalar, süs havuzlarına girerek su içti. Bazı köpekler de uzun süre süs havuzuna girerek serinledi.

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