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Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde birlikte dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde birlikte dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı.


Komandolar hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınındaki sahilde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri 2 grup halinde 70 metreye daldı. Komandolardan bir grup deniz yüzeyine çıkarken diğer grupta henüz belirlenemeyen bir sebepten fenalaşan 4 komando, diğer askerlerin müdahalesiyle su yüzeyine çıkarıldı.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan 4 SAS komandosu , Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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