Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde birlikte dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı.

Komandolar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınındaki sahilde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri 2 grup halinde 70 metreye daldı. Komandolardan bir grup deniz yüzeyine çıkarken diğer grupta henüz belirlenemeyen bir sebepten fenalaşan 4 komando, diğer askerlerin müdahalesiyle su yüzeyine çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan 4 SAS komandosu , Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.