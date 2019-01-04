Antalya'da dev dalgalar çay üzerindeki tekneleri batırdı

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan ve sabaha kadar devam eden fırtına Aksu ilçesinde bir çay üzerinde bulunan tekneleri batırdı. O anları, "Dün gece anlatılmaz. Ölümü yaşadık" diyerek anlatan tekne sahipleri, fırtına dolayısıyla 7 teknenin sulara gömüldüğünü belirtti.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızı saate 60 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle denizde 7-8 metreye yakın dev dalgalar oluştu. Aksu ilçesinde bulunan Aksu Çayı'nda ise 3 gündür etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle su debisinin yükselmesi sonucu fırtınada 2-3 metreye yakın dalga oluştu. Oluşan dalgalar Aksu Çayı üzerinde bulunan onlarca balıkçı teknesini ve balık restoranlarını vurdu. Dev dalgalara dayanamayan 7 tekne, debisi yükselen çayın içerisinde fırtınanın yan yatırması ile suya gömüldü. Bazı tekneler ise gece saatlerinde sahipleri tarafından kurtarıldı. Sabah saatlerinde teknelerin yanına gelen vatandaşlar ise teknelerini batık durumda görünce hayatlarının şokunu yaşadı. Karada tamir için bekleyen birkaç tekne ise fırtınanın şiddetine dayanamayarak yan yattı. Bir balık restoranının bir kısmı suların içine gömüldü. Teknelerini su yüzeyinden başka bir yere taşımak isteyen bazı tekne sahipleri ise zaman zaman zor anlar yaşadı.

"Dün gece anlatılmaz. Ölümü yaşadık"

Gece saatlerinde yaşadıklarını anlatan tekne sahibi 50 yaşındaki Selahattin Şimşek, "Burada yaklaşık 50 yıldır teknemiz var. Burada bu olay her yıl oluyor. Teknelerin dalga olunca ya da su yükselince gidecek yeri yok. Dün akşamdan beri buradayız. Akşam sanki fırtına değil kasırga oldu. Biraderim ile 3-4 tane tekne kurtarmayı başardık. Diğerleri battı. Denizde oluşan dalga içeriye giriyor. Yaklaşık gece 2,5-3 metre dalga oldu. İskeleler de yıkıldı. Dün gece anlatılmaz. Ölümü yaşadık. Öldük öldük dirildik. Sabah geldiğimizde ise yaz gibi bir hava bulduk. Burada en ucuz tekne 50 bin liradır. 200 bin TL'ye kadar tekne var. 7 tane tekne battı" dedi.

"Kurtaramadıklarımız battı"

Tekne kaptanı Uğur Şimşek ise şöyle konuştu:

"Dün geceden beri uyumuyoruz. Şu arkamda olan tekneyi ben kurtardım. Yarısına kadar su dolmuştu. Büyük su motoru ile suyunu tahliye ettik. Şimdi kurtardık. Kurtaramadıklarımız battı. Buranın yapılış sisteminde hata olduğu için içeriye dalga giriyor. Bu bizim her sene başımıza geliyor. Büyük yağmurlarda ve sellerde içeri giren dalgalar teknelerimizi batırıyor. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bunlar milli servettir. Değerleri 50 ile 200 bin TL arasında değişiyor. Çok şükür can kaybımız olmadı. Mal kaybımız oldu. Akşam 21.00'de şiddetli lodos başladı. Şiddetli dalga başladı. Bir anda afet geldi. Denizde 7-8 metre dalga vardı. Çay üzerinde ise 2,5-3 metreye yakın dalga oluştu" ifadelerini kullandı.