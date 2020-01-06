İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da dev dalgalar sahili dövdü

Antalya’da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sokaklar boşalırken, Konyaaltı Sahili'nde dev dalgaların görsel şöleni vardı


Fırtına ve yağış uyarısının yapıldığı Antalya'da gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde ise rüzgarla birlikle kendini gösterdi. Hava sıcaklığının 14, nem oranı yüzde 80 olan kentte, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Sahili'nde oluşan 3 metreyi aşkın dev dalgalar, sahili ve falezleri dövdü. Dalgalardan dolayı deniz üç ayrı renge büründü. Sahile gelen bazı vatandaşlarsa, rüzgarlı havaya ve dev dalgalara rağmen deniz ve sahilde oluşan eşsiz manzarayı izledi, bazıları da bu anları cep telefonuyla kaydederek ölümsüzleştirdi.


Öte yandan yağışlı havanın Çarşamba günü kenti terk edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.