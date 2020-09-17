Antalya'da Devlet Övünç Madalyası töreni

Yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla, Türkiye ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül ve şehit olan kişilere verilen Devlet Övünç Madalyası, Türkiye genelinde bugün takdim ediliyor.

Antalya'daki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleşti.Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Garnizon Komutanı Erdal Köse, şehit yakınları ve gaziler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende şehit ve gazilerin özgeçmişleri projeksiyon cihazıyla perdeye yansıtıldı. Aileler ise zaman zaman özgeçmişlere bakıp duygusal anlar yaşadı.

Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu vatan uğruna evladını yârini en kıymetlilerini veren insanlar ya da bu ülke için canını siper edip mücadele edip gazi olan güzel insanlar bu güzide toplulukta Devlet Övünç Madalyası töreninde birlikte olmaktan mutlu ve gururlu olduğumu ifade ediyorum. Şehitlik ve gazilik bir insana nasip olacak en yüksek onur ve şereftir. Buradan tüm dünyaya haykırmak, şunu söylemek isterim ki bu ülkenin tapusu kanla imzalandı. Dolayısıyla bu ülkede gözü olanlar canımıza kastedenleri aramızı bozmak isteyenlerin bunu unutmaması gerektiğini altını çizerek hatırlatmak isterim. Müsterih olun devletimiz her türlü terör örgütüyle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir. Terör örgütlerinin defterini Allah'ın izniyle dürecektir. Bunun en büyük teminatı kahraman milletimizdir, ordumuzdur, polisimizdir. Bunun en büyük teminatı, kumaşı bayrağımızla, sancağımızla aynı kumaştan dokunan şehit ve gazilerimizdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı, şehit yakınlarına ve gazilere madalyalarını takdim etti. Ayrıca şehit yakınlarının çocuklarına da oyuncak verdi.

Törende şehit yakınlarına ve gazilere madalya takdim edilirken duygusal anlar yaşandı. Tören, madalya takdiminin ardından son buldu.