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Antalya'da diş apsesinden ölüm iddiasına 1 gözaltı

Antalya’nın Serik ilçesinde diş çektirdikten 15 gün sonra enfeksiyona bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Durmuş Ay’ın ölümüyle ilgili dişi çektiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde diş çektirdikten 15 gün sonra enfeksiyona bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın ölümüyle ilgili dişi çektiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce de sürekli dişinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 15 gün önce diş çektirdiği bildirilen Ay'a, doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar, Durmuş Ay'ı önce solunum cihazına bağladı, daha sonra ise kalp masajı uyguladı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 39 yaşındaki Ay'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Durmuş Ay'ın 15 gün önce 5 dişini çektirdiği ve bu yüzden hayatını kaybettiği iddiasıyla eşi Müjgan Ay tarafından dişleri çektiği iddia edilen ve seyyar olarak çalışan H.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler savcılık talimatıyla H.A.yı bugün gözaltına aldı.

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