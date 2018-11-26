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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu

Antalya’da internet sitesine verdikleri satılık daire ilanlarına başvuran kişilerden toplam 22 bin 750 lira dolandıran 3 kişi yakalandı.

Antalya'da internet sitesine verdikleri satılık daire ilanlarına başvuran kişilerden toplam 22 bin 750 lira dolandıran 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Polis Merkezi'ne gelerek internette satılık daire ilanı gördüklerini ve irtibata geçtikleri 3 kişiye toplamda 22 bin lira 750 lira kaparo verdiklerini bildiren S.R., H.K. ve S.T., kendilerini emlakçı diye tanıtan 3 kişiden bir daha haber alamadıklarını ifade ederek şikayetçi oldular.


Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişilerin M.T., G.T. ve A.T. olduğunu belirledi.


Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, aralarında 1 kadının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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