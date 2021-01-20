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Antalya'da domates yüklü kamyonet otobüsle çarpıştı: 1 ölü,2 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde servis otobüsüyle, domates yüklü kamyonet çarpıştı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde servis otobüsüyle, domates yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza dün gece 00.30 sırasında, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Domates kasaları yüklü Tanju Kaya (24) yönetimindeki 16 ANA 09 plakalı kamyonet ile Yılmaz Bilici (56) idaresindeki otel servis otobüsü kavşak bulvar üzerindeki kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada, kamyonet hurdaya dönerken, otobüs ise refüje çıkıp aydınlatma direğini devirerek durabildi. Kazada Melek Sevim (42) ve Sevgi Ağaç (34) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Kaya ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyonetteki domatesler yola döküldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otobüs sürücüsü Bilici gözaltına alındı. Kaza sonrası yaşananları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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