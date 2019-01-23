Antalya'da dönem birincisi öğrencilere 5 yıldızlı tatil ödülü

Antalya Büyükşehir Belediyesinin okul dönem birincilerini tatille ödüllendirdiği "Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil" projesi kapsamında öğrenciler aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde tatile başladı.

Başarılı öğrencilere karne hediyesini bu yıl da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdi. Antalya genelindeki tüm ortaokul ve liselerin birincileri, aileleriyle 5 yıldızlı otellerde 3 gün tatille ödüllendirildi. 5 yıldır sürdürülen proje kapsamında bu sömestr 790 ortaokul ve lise dönem birincisi ve bin 580 öğrenci yakını 5 yıldızlı otellerde tatil yapmanın keyfini sürüyor. Proje kapsamında 5 yılda toplam 12 bin 85 kişi tatil yaptı.

“Başkanımı çok seviyorum”

Ailesiyle birlikte tatil yapan Tuğba Kurt, çok mutlu olduğunu söyledi. Kurt, "Çok keyif verici bir yer ve motivasyon için çok iyi geldi. Ailem en büyük destekçim. Ve tabi ki öğretmenlerim. Ben de elimden geldiğince onların bu güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Dönem sonunda böyle bir tatili bana ve aileme hediye eden Menderes Türel Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben kendisini çok seviyorum" dedi.

“Çok iyi bir motivasyon”

Serik'in Belek Mahallesi'nde yaşayan dönem birincisi Mahir Ediz Kaya tatil hediyesini kazandığında çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu tatil motivasyon açısından çok iyi oldu. Daha fazla çalışmamızı teşvik edecek" diye konuştu.

“Tatil için çok çalıştım”

8. sınıf öğrencisi Gül Rana Tuncer ise “Bu tatili hak etmek için çok çalıştım. Çalışmalarımı belli bir program dahilinde planladım. Ders anında elektronik cihazlardan uzak durmaya gayret ettim. Bol bol test çözdüm ve dersi derste dinledim. Ve şu an buradayım ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.