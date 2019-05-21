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Antalya'da dubleks kat cayır cayır yandı

Antalya’da iki katlı bir evin dubleksinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Antalya'da iki katlı bir evin dubleksinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, yangın, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2115 Sokak üzerinde 2 katlı bir binanın dubleks katında çıktı. Kattaki ahşap yapıdan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yapı kısa sürede alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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