İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Olay, Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında yaşandı. İddiaya göre, düğünde verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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