İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralamaktan gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralamaktan gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.30'da Pazarcı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında düğün sonrası tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bir şahıs tarafından bıçaklanan Y.E.M. isimli genç yaralandı. Arkadaşları tarafından özel araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Y.E.M.'yi bıçaklayan şahsın E.G. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan E.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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