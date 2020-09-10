Antalya'da düğünler için 'İzin' şartı

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin ek tedbirler alındığı bildirildi. Buna göre 03 Eylül tarihinde aldığı kararda değişikliğe giden kurul kararı “Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerinde, düğün veya nikah sahiplerinin 48 saat öncesinden bağlı bulunduğu polis merkezi veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunmalarına, başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan (zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine” şeklinde değiştirdi. Alınan kararların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılacağı bilgisinin verildiği açıklamada, kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150,00 TL, Kabahatler Kanunu gereği 392,00 TL idari para cezası uygulanacağı, ayrıca yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılacağı bildirildi.