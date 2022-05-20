Antalya'da dün başlayan yangın bugün kontrol altına alındı

Antalya'da dün başlayan ve yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dün sabah saatlerinde orman yangını başladı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangına bölge halkının ihbarı üzerine 200'ü aşkın işçi, 30'un üzerinde arazöz, ilk müdahale aracı, su tankerleri ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Sarp arazide başlayan yangına karadan müdahale ise güçlükle yapıldı. Yaklaşık 2,5 kilometre boyunca uzatılan hortumlarla yangına karadan, yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahaleler sürdü. Aralıksız süren müdahaleler sonucunda yangın 30. saatinde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Alınan bilgilere göre yangında yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.