Antalya'da düşen yıldırım, 4 hektarlık ormanı yaktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köprülü Kanyon Milli parkı sınırları içerisindeki Yangın 6 helikopter ve 1 uçak müdahale etti.

Manavgat ilçesinde dün zaman zaman etkili olan yağmur sırasında Altınyaka Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye 4 helikopter ve 1 uçak takviyesi yapıldı. Gece boyu devam eden ve 4 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı.