Antalya'da “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması”

Antalya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması” çerçevesinde 8 bin 750 kişinin sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. Yürütülen faaliyette; 8 bin 585 Türk vatandaşı ve 165 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 8 bin 750 şahsın sorgusu yapılırken, yapılan sorgu neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 Türk vatandaşı şahıs yakalandı.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna muhalefet (Adresinde ikamet yükümlülüğüne uymamak) suçundan 123 Suriye ve 6 Afganistan uyruklu şahsa Geçici/Uluslararası Koruma Kimlik Belgelerinde belirtilen ikamet etikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı.

Yapılan trafik kontrollerinde 3 sürücüye toplamda 6 bin 287 TL cezai işlem uygulanırken, 51 metruk bina ve 126 umuma açık yerin kontrolü yapıldı.