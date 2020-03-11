Antalya'da eczaneler ucuz maske bulamamaktan şikayetçi

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Antalya'daki eczanelerde maske ve el dezenfektanları talebinde artış beklediklerini söyleyen Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertekin, ekonomik ürün bulamamaktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Dün gece yarısı kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından Antalya'daki eczanelerde maske ve dezenfekte ürün satışlarında artış bekleniyor. Kentteki eczanelerin maske ve dezenfekte ürünlerinde stok ve fiyat konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertekin, “Ürün temin edip ekonomik değerlerle sunmaya çalışıyoruz. Kendi eczanem de dahil ekonomik ürün bulamıyorum şu an. Ürünün fiyatlarından dolayı ürün temin etmekte zorlanıyoruz. 10 liraya basit maskeleri satamıyoruz. 40-50 liranın altında bize gelişi yok. 50 kuruşluk ürün şu an 3 ile 5 liraya kadar yükseldi. Burada fırsatçılık yapan bizmişiz gibi eczaneler denetleniyor. Aksine bu ürünü biz temin etmekte zorluk yaşıyoruz. El dezenfektanlarını aldığımız fiyat neredeyse iki katına çıktı” dedi.

“Bu saatten sonra talep artacaktır”

Türkiye'de rastlanılan ilk korona virüs vakası sonrası, maske ve dezenfekte ürünlerinde artış beklediklerini kaydeden Ertekin, “Bugüne kadar gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yaptık. Bu saatten sonra talep artacaktır. Temin ve fiyat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kaliteden de ödün verildiğini hissediyoruz. Ancak yurt dışına ürün konusunda çıkış kotasının konması, yurt içindeki fabrikalarımızın ülke içerisine siparişini hızlandıracaktır. Kota işe yarayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bulaşıcılığı ortadan kaldırmak gerekiyor”

Ertekin, hastalığa yakalanan vatandaşın koruyucu maske kullanması gerektiğini de vurgulayarak, “Dışarıya sıvıların gitmemesi için bu şart. Eczanelerde satılan klasik maskeleri alabilirler. Korunma yöntemi olarak hijyen çok önemli. El temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Maske olarak sağlık çalışanlarının zorunluluğu var, onun dışında hasta olanların takması gerekiyor dışa bulaştırmamak için. Bulaşıcılığı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun birincil derecedeki önlemi temas. El teması, tokalaşma, öpüşme gibi. Örf ve adetlerimizden biraz uzaklaşmamız gerekiyor” diye konuştu.