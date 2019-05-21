Antalya'da eğitime bir katkı daha

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever İsmail Erten'in oğlu adına yaptırılacak, Aksu Süleyman Erten Ortaokulu'nun, protokolünü imzaladı.

Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İl Milli Eğitim müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, Şube Müdürü Hami Dorul, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçe ve hayırsever İsmail Erten katıldı. Hayırsever İsmail Erten 2 yıl önce vefat eden oğlu Süleyman Erten'in anısına bir ortaokul yaptırmak istediğini ifade ederek, “Dördüncü okulumuzu yaptırıyorum. Hedefim birkaç yıl içinde de kırsalda bir lise ve anaokulu yaptırmak olacak. Böylece çocuklarımız ilçe dışına çıkmadan ailelerinin yanında okullarına devam edebilecekler. Aksu Süleyman Erten Ortaokulu'nu 3 ay içinde bitirip, eğitim öğretim vaktine yetiştirmek istiyorum” dedi.

Görüşmede konuşan Vali Karaloğlu, “İsmail bey eski hayırseverlerimizden daha öncede okullar yapıp, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağışlamış bir hayırseverimizdir. Bugünde yeni bir okul protokolü imzalayıp, İsmail beyin 2 yıl önce kaybettiği rahmetli oğlu Süleyman Erten'in ismini vereceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde bitirip eylül ayında da çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. Allah mübarek Ramazan günü kazancını bereketlendirsin” ifadelerini kullandı.

Antalya'da ciddi bir hayırsever desteğinin olduğuna değinen Karaloğlu, “Antalya, Türkiye'de hayırseverin Milli Eğitime en çok katkı verdiği illerin başında geliyor ama hala ihtiyacımızın olduğu da bir gerçektir. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimizin okullarda tekli eğitime geçmesiyle okul açığı oluştu ama büyük oranda bu açığı kapattık. Birkaç ilçemizde sorun kaldı. Onları da inşallah yakın bir zaman da çözeceğiz. Hayırseverlerin desteği bizim için çok önemli” diye belirtti.

Konuşmaların ardından Karaloğlu hayırsever İsmail Erten ile Okul Protokolünü imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.