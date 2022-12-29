Antalya'da eğitimi tamamlanan 97 itfaiye eri Türk bayrağına el basarak yemin etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde 1 yıl süren eğitim sürecini tamamlayan 97 itfaiye eri için yemin töreni düzenlendi. Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerindeki İtfaiye İstasyonu'nda, 97 itfaiye eri için düzenlenen yemin törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ve itfaiyecilerin aileleri katıldı etti. Kent genelinde toplamda 47 istasyonla hizmet veren Antalya itfaiyesine yeni katılan personelin yeminini, Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım tarafından yaptırıldı. İtfaiyeciler yeminlerini Türk Bayrağı'na el basarak yaptı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılında göreve geldiklerinde 450 itfaiye eri olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yağının gördük. Ülkemizde bir çok afetler gördük. Gece gündüz demeden bütün itfaiye erlerimiz koştu. Allah, itfaiye eri kardeşlerimizi her alanda mahcup etmesin. Yeminlerine sağdık kalacaklarını biliyorum. Göreve geldiğim günden bu yana 224 itfaiye eri aldım, 64'te şirketten arkadaşlarımızla beraber sayımızı 695'e çıkardık. Tüm ekibimiz bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağız” dedi.

Tören sonunda Muhittin Böcek ve itfaiye erleri birlikte toplu fotoğraf çekindi.