Antalya'da ekiplerin fırtına ve yağmur seferberliği

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri tüm ilgili birimleriyle kesintisiz görev yaptı.

Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbarlara anında müdahale etti. Birçok noktada yola devrilen ağaç ve ağaçlardan kopan dallar ulaşımı tehlikeye atacak noktalardan kaldırıldı. Ekipler, gece başlayan ve kesintisiz süren çalışmalarla zarar gören onlarca ağaca müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de merkez ve ilçelerde su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi 40 olaya müdahale etti. Ekipler, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde araç içerisinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Muratpaşa ilçesi Kemerağzı bölgesinde su baskını sonucu kaldığı iş yerinde mahsur kalan bir vatandaş da botla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri Döşemealtı, Aksu ve Kepez'de evlerini su basan vatandaşların yardımına koşarken, kentin çeşitli noktalarında ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara müdahale etti.

Kirpiye yardım eli

İtfaiye ekipleri, Konyaaltı ilçesi 27. Sokak'ta bir sitenin bahçesinde yağmur suyunun dolması ile mahsur kalan bir kirpiye de yardım eli uzattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, kirpiyi mahsur kaldığı yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı.