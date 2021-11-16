Antalya'da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam

Antalya'da 2 TL satılan 210 gram ekmek fiyatı 2.5 TL yükseldi. Resmi olarak açıklanmayan zam kararı, fırıncılar tarafından bugün sabah saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu.

Antalya'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Mart 2021 yılında 210 gram ekmek fiyatı 2 TL olmuştu. Bu zam kararından 8 ay sonra ekmeğe 50 kuruş daha zam geldi. Bugün itibariyle birçok fırında 210 gram ekmek 2.5 TL'ye satılmaya başlandı. Zam kararı resmi olarak açıklanmadı. Birçok fırıncının maliyetler doğrultusuna yeni fiyata geçiş yaptığı öğrenildi.

“1 ay önce un 194 TL idi bugün 300 TL oldu”

Ekmeğe zam kararıyla ilgili bilgi veren fırıncı esnafı ATSO yönetim kurulu üyesi Murat Totoş, “Un 300 TL oldu. Fırıncılar bakanlığın kararını beklerlerse en fazla bir ay daha dayanma güçleri var. Bu yüzden arkadaşlarımız dayanamıyoruz diyerek bölgesel bölgesel kendileri bir fiyat geçişi yaptı. Bunu mecburen yapıyorlar. Bu şekilde Antalya'da 1 ay sonra ekmek kıtlığı başlar. 4 gün önce maya 90 TL'ydi, bugün 150 TL oldu. 1 ay önce un 194 TL idi bugün 300 TL oldu. Nasıl dayanacaklar. Zammın resmileşmesi için ATSO'ya bir önerimiz de olacak. Bunun için asgari ücrete gelecek zammı da bekliyoruz. Şuan yapılan zamma asgari ücret yansımadı” dedi.

“Yeni zamla birlikte ekmek fiyatları 3 TL olabilir”

Yeni zam için asgari ücrete gelecek olan zammın netlik kazanmadığını belirten Totoş, “Unun 400 TL gideceği yönünde duyumlar alıyoruz. Bugün un 300 TL ise ekmeğin maliyeti 3 TL. Un 350 TL ise ekmeğin maliyeti 3.5 TL. Buğdayı çiftçi üretiyor fırıncı üretmiyor. Fırıncı zam yapacağı zaman itiraz ediliyor. Bu kadar zam karşısında fırıncı nasıl duracak. Bu zamlar gelmez ise en geç 1 ay içerisinde marketlere ekmek servisini kimse yapamaz. Herkes kendi tezgahına döner. Ekmeğin şua nda maliyeti 3 TL. Yeni zamla birlikte ekmek fiyatları 3 TL olabilir” diye konuştu.