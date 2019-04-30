Antalya'da ekmek ve pide zammı onaylandı

Antalya'da 240 gram ekmek 1.50 TL'den 300 gram pide ise 3 TL'den satılacak. Yeni fiyatlar ATSO meclisinden geçerken pide zammı Ramazan ayı başından itibaren ekmek zammı ise 15 Mayıs'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Mecliste, 2019 yılı Ramazan ayı pide fiyat tarifesi ve katkısız ekmek azami fiyat tarifesi görüşülerek, karara bağlandı.

ATSO Başkanı Davut Çetin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ekmek fiyatının mecliste görüşülerek Ticaret Bakanlığının onayına sunulacağını belirtmişti. Çetin, fırıncının yüzde 20-30 zam beklentisi olduğunu ve bunu onaylamayı düşündüklerini de sözlerine eklemişti. Mecliste ise komiteler, ekmeğin kilogram fiyatının 5 liradan, 6 lira 25 kuruşa çıkmasını teklif etti. Yönetim kurulu ise bu teklifi uygun görerek, 15 Mayıs'tan itibaren uygulanmak üzere onaya sundu.

Onaylanan 2019 yılı katkısız ekmek azami fiyat tarifesi ise şu şekilde belirlendi: "240 gram olan ekmek 1.50 TL, 280 gram ekmek 1.75 TL, 240 gram odun ekmeği 1.75 TL, 280 gram odun ekmeği 2 TL."

Meclis toplantısında, belirlenen ekmek fiyatlarının KDV'ye dahil olduğu, ağırlık ve fiyatların ambalajlı ekmek çeşitlerini içermediği de belirtildi. Aynı zamanda 2018 yılında 300 gramı 2.25 TL'ye satılan Ramazan pidesinin, bu yıl yine aynı gram üzerinden 3 TL'ye satılmasına karar verildi.

"Türkiye'de ve Antalya'da da zam kaçınılmazdır"

Aylardır yüksek girdi maliyetlerine rağmen ekmek fiyatlarının zorla sabit tutulduğunu söyleyen ATSO Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz, "Ekmekte kullanılan un, maya doğrudan sağlıkla ilgilidir. Devlet kaliteyi kontrol etmeli, adil rekabeti sağlamalıdır. Kaliteye bakmadan fiyatla oynarsanız, halkın sağlığını riske atmış olursunuz. Ankara'da ekmek fiyatına zam yapılmıştır, bütün Türkiye'de ve Antalya'da da zam kaçınılmazdır. Bugün azami fiyat tarifesi meclis gündemimizdedir. Komitemiz kilogram fiyatının 5 liradan 6 lira 25 kuruşa çıkmasını teklif etmiştir. Yönetim kurulumuz bu teklifi uygun görmüştür" dedi.

Fırıncılar Odası ekmek zammını az, pide zammını çok buldu

Fiyatları değerlendiren Fırıncılar Oda Başkanı Mustafa İnce, eylül ayından bu yana fırıncıların bütün girdi fiyatlarına yüzde 50 ve yüzde 60 arası zam geldiğini söyledi. 200 gram ekmeğin 1.50 TL olmasını talep ettiklerini söyleyen İnce, "240 gram 1.50 olarak onaya sunuldu. Kilogram fiyatında ise biz 7.50 TL istedik, 6.26 TL'de bırakıldı. ‘Kabul eder misiniz? Etmez misiniz?' diye sorulmuyor. Çaresizlikten, mecbur kalınca kabul ediyorsunuz. Ramazan'ın ortasında fiyat geçişi oldu. Böyle bir sıkıntıdayız. Pide 3 lira oldu. Mümkün değil kimse pide almaz" dedi.

İnce, geçtiğimiz sene uygulanan fiyat tarifelerine de değinerek, geçtiğimiz sene 300 gram pidenin 2.25 TL'ye, 200 gram ekmeğin ise 1 TL'ye satıldığını hatırlattı. Mustafa İnce, Ramazan pidesinin 300 gramının 2.50 TL'ye satılması gerektiğinin de altını çizdi.

"Fırıncı, un fabrikalarının desteklemesiyle ayakta duruyor"

İstedikleri teklifin onaylanmama nedenini bilmediğini belirten İnce, "Nedeninin hiçbir zaman soramıyorsunuz, söylemiyorlar da. Bizim bütün girdilerimiz en düşük yüzde 40, en yüksek yüzde 70. Ortalaması yüzde 55. Bizim kilogramını 7.50 TL isteme nedenimiz, girdilerimizin yüksek olması. Ben girdilerim oranında zam istersem, yüzde 65 istemem lazım. Biz ortalamasını aldık, ortalaması da yüzde 55. Fırıncı, un fabrikalarının desteklemesiyle ayakta duruyor" diye konuştu.

İnce fiyatlardan memnun olup olmadıklarının artık bir şeyi değiştirmeyeceğini belirterek "Ama 6 ay sonra 40-50 tane fırın kapandığında yöneticilerimiz ve halkımız bunu görür ama iş işten geçer" diye konuştu.