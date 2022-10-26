İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da Elektronik Harp Denemeleri 2022 Tatbikatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Antalya Körfezi açıklarında düzenlenen Elektronik Harp Denemeleri 2022 Tatbikatı ilgiyle izlendi.


Antalya Limanı açıklarında sabah saatlerinde başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliği aldığı tatbikat, Konyaaltı sahili ve falezlerden de izlendi. Tatbikatı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bir yandan da cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sahilde turistler ise tatbikata aldırmadan güneşlenmeye ve denize girmeye devam etti.

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