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Antalya'da elektronik sigara operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden elektronik sigara ve yan ürünleri satışı yapan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden elektronik sigara ve yan ürünleri satışı yapan şüpheli yakalandı.


H.K.K. isimli şahsın, Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde oluşturulan grup üzerinden elektronik sigara ve yan ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşan Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi.


H.K.K. isimli şahsın adresinde yapılan aramada 2 adet elektronik sigara, 40 adet elektronik sigara coili, 11 adet elektronik sigara likiti, 48 adet elektronik sigara atomizeri teli, 8 adet elektronik sigara atomizeri, 12 adet elektronik sigara kiti camı, 12 adet elektronik sigara pamuğu ele geçirildi.


Şüpheli H.K.K. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda "5607 Sayılı Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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