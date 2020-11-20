İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da elektronik sigara operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 ayrı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayrı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adreste gümrük kaçağı çok sayıda elektronik sigara olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda 75 adet kaçak elektronik sigara, 960 adet elektronik sigara likiti, 45 adet elektronik sigara atomizeri ve 20 adet elektronik sigara başlığı ele geçirirken, olayla ilgili O.U. ve A.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.