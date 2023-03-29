Antalya'da elektronik sigara operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, piyasa değeri 100 bin TL olan 70 elektronik sigara, 145 elektronik sigara likiti, 7 kilo kıyılmış tütün ve 16 bin 400 doldurulmuş makaron jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ilçesinde elektronik sigara satışı yapıldığı yönünde bilgi alındı. Ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, Y.Y. ve N.Y. isimli şahısların iş yerinde yaptıkları aramada; piyasa değeri 100 bin TL olan 70 elektronik sigara, 145 elektronik sigara likiti, 7 kilo kıyılmış tütün ve 16 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.