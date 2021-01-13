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Antalya'da emekli öğretmen evinde hayatını kaybetti

Antalya’da 54 yaşındaki emekli öğretmen, evinde yaşamını yitirdi.

Antalya'da 54 yaşındaki emekli öğretmen, evinde yaşamını yitirdi. Öğretmenin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çamlık Caddesindeki evinde iki kızı ile yaşayan Ali İhsan Yılmaz öğlen saatlerinde bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Bu sırada evde olan kızları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalesine rağmen Yılmaz, hayatını kaybetti.


Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeni tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan Yılmaz'ın kendisi gibi emekli öğretmen olan eşinin iki yıl önce kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi.

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