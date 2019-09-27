Antalya'da emniyet kemeri takmayan okul servislerine ceza

Antalya'da okul çevrelerinde iş yerleri, kafeler ve şüpheli şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Son olarak 2 okul servis aracı sürücüsüne “Emniyet Kemeri Takmamak” konusundan 216 TL ceza uygulandı.

Antalya'da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, başta narkotik suçlar olmak üzere; okullar ve çevreleri, yakınlarındaki parklar, bahçeler, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde, denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Çocukların Korunmasına Yönelik Okullar Çevresinde Yapılan Denetim Uygulamasında 8 okul çevresinde faaliyet gösteren, bir internet salonu, bir park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 52 şahıs incelendi ve herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

Ayrıca trafik yönünden 10 araç incelendi, 2 okul servis aracı sürücüsüne “Emniyet Kemeri Takmamak” konusundan 216 TL, 2 motosiklet sürücüsüne “Ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak” konusundan 8 bin 72 TL, 5 motosiklet sürücüsüne “Kask takmamak” konusundan 540 TL ve bir motosiklet sürücüsüne “Fenni muayene olmamak” konusundan 435 TL olmak üzere toplam 9 bin 263 TL idari para cezası uygulandı.