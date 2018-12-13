Antalya'da emniyet müdür yardımcısı intihar etti (2)

Antalya'da yaklaşık 4 yıl önce eşi kanserden vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, beylik tabancasıyla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Varyant seyir terasında, bugün saat 10.00 sıralarında, otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu belirledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşini yaklaşık 4 yıl önce kanserden kaybeden, 2 kızı olan Ali Karaaslan'ın, tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.