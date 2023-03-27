Antalya'da eş zamanlı operasyonlarda aranan 60 şahıs yakalandı

Aralarında “Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Yoksun Kılma, Uyuşturucu Madde Ticareti,Bulundurma,Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Cinsel Saldırı, Tehdit, Hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 13 şahıs, 2yıl altı hapis cezası bulunan 17 şahıs olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.