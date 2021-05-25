Antalya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis düzenlediği eş zamanlı şafak operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 68 kök Hint keneviri ve 562 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kapalı alanda esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 59 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyon kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçedeki çok sayıdaki adrese sabah saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda O.D.(42), Ş.S.(33), T.K. (37), Ç.H. (42), K.Ş. (29), H.A. (40), H.O. (30), H.G.(32), M.Y. (29), M.Z. (29), O.S. (39), M.A. (38), N.G.V. (33), ve E.B. (31) isimli 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda saksılara ekili vaziyette 68 kök Hint keneviri, 562 gram, esrar kapalı ortamda uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çok sayıda apart ile kimyasal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.