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Antalya'da eski eşini takip edip silahla vurdu

Antalya’da bir çocuk annesi kadın, kendisini takip eden eski eş tarafından silahla vurularak yaralandı.

Antalya'da bir çocuk annesi kadın, kendisini takip eden eski eş tarafından silahla vurularak yaralandı. Şüphelinin kadının arkasından gelmesi ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye olay saat 10.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. 1 çocuk annesi Çiğdem B. (41) sabah saatlerinde marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakının yanına kahvaltıya gitmek üzere yürüyerek yola çıktı. Elinde poşetlerle apartman girişine gelen kadını arkasından takip eden eski eşi Ali K., Çiğdem B.'yi sağ kasığından silahla yaralayıp kaçtı. Silah sesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Çiğdem B., ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden siyah bir otomobille kaçan şüpheli Ali K.'yı, yakalamak için çalışma başlattı.


Öte yandan kadının elinde poşetlerle binaya gelmesi, arkasından eski eşinin koşarak girmesi, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

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