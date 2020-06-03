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Antalya'da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde ev sahibi uyurken eve giren hırsız ya da hırsızlar, 750 lira, 2 cep telefonu, sineklik, ceket gibi eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ev sahibi uyurken eve giren hırsız ya da hırsızlar, 750 lira, 2 cep telefonu, sineklik, ceket gibi eşyaları alıp kayıplara karıştı.


Hırsızlık olayı, bu sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi'nde Fatma ve Kemal Eroğlu çiftine ait evde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ev sahibi uyurken pencereyi satır yardımıyla aralayıp girdikleri evden 750 lira, 2 cep telefonu, bir kadın ceketi, saç boyası ve evin pencere sinekliğini alıp kaçtı. Sabah paralarının çalındığı fark eden Eroğlu çifti durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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