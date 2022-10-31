Antalya'da ev ve arsa başvurusu 115 bini buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasında merak edilen soruların cevaplanması amacıyla oluşturulan tanıtım tırı, Antalya'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Antalya'da ev ve arsa başvuru sayısının 115 bini bulduğu bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde, 'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa' projelerinin tanıtım tırı Antalya'ya geldi. Konyaaltı Kent Meydanı'ndaki tırda TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletlerle önce yapımı tamamlanan projedeki 2+1 ve 3+1 örnek daireleri gördü. Uzmanlar vatandaşların merak ettikleri soruları da cevapladı.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, Türkiye çapında 3 tır, 2 karavan ile vatandaşları bilgilendirmek için yollarda olduğunu duyurdu.

20 bin konutun Cumhuriyet tarihin en büyük konut projesi olduğunu aktaran Ayhan, “1 milyon arsa vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. 40 bin civarında iş yeri yapılacak. Bu noktada vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek, hem başvuru süreci hem ödeme koşulu hem de yapılacak yerler ilgili projenin önemini anlatmak için tırlarımız dizayn edildi. Antalya'da iki gün kalacağız. Vatandaşımıza her türlü bilgiyi doğru şekilde vereceğiz. 25 kişilik bir ekibimiz var. Sorularını cevaplandırıyoruz, ardından sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlarımız simülasyon olarak geziyor” diye konuştu.

"Antalya 7. durak"

Sosyal medyada bu büyük projeyle ilgili bilgi kirliliği yaşandığını aktaran Ayhan, “ Ödeme koşullarından, dairelerin dizaynına, projenin yapılıp yapılamayacağına kadar. Antalya bizim 7. durağımız 10 gündür yollardayız. O kadar ilginç talep ve görüşlerle karşılaşıyoruz. Barınma ciddi bir sorun. Biz bir nebzede olsa bu işe bir çözüm getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın kiradan kurtulmasını kendi evlerini kira öder gibi ödemelerini istiyoruz” dedi. Ev başvurularının daha yoğunlukta olduğunu kaydeden Ayhan, “ Konutta başvuru bugün sona eriyor. Antalya'da yaklaşık 100 bini konutu geçecek gibiyiz. Yaklaşık 15 bin civarında da arsaya müracaat var” dedi.