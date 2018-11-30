İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da ev ve samanlık yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 oda ve samanlıkta bulunan saman ve yemler yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 oda ve samanlıkta bulunan saman ve yemler yandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'a bağlı Tepeköy Mahallesi'nde Emine Erol'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ve Orman İşletmesine ait 1 arazöz müdahale etti. Yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yangında 2 katlı evinin mutfak ve yatak odası ile alt katta bulunan samanlıktaki yemler ve samanlar yandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.