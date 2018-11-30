Antalya'da ev ve samanlık yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 oda ve samanlıkta bulunan saman ve yemler yandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'a bağlı Tepeköy Mahallesi'nde Emine Erol'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ve Orman İşletmesine ait 1 arazöz müdahale etti. Yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yangında 2 katlı evinin mutfak ve yatak odası ile alt katta bulunan samanlıktaki yemler ve samanlar yandı.