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Antalya'da ev yangını

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Ahmet Yesevi Sokak Arıkan Apartmanı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Acar'a (55) ait daireden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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