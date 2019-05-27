Antalya'da evden ayrılan 2 çocuk annesi kadın, Elazığ'da annesinin evinin altında bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ayrılan 2 çocuk annesi kadın annesinin memleketi Elazığ'da annesinin evinin altındaki alanda bulundu.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yaşayan 2 kız çocuk annesi Elif B. (43), dün saat 13.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Elif B.'nin dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Elif B.'nin bir süredir şizofreni tedavisi gördüğünü belirten ailesi, sağlığından endişe ettiklerini ve kendisini görenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini rica etti. Jandarma ve polis ekipleri tarafından heryerde aranan kadın annesinin memleketi Elazığ'da annesinin kaldığı evin altında bulunan bir odada bulundu.