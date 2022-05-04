İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da evin bahçesine giren domuz ev sahibini neye uğradığını şaşırttı

Antalya’da yaban domuzu bir evin bahçesine girdi, yanı başından geçen domuzu gören ev sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'da yaban domuzu bir evin bahçesine girdi, yanı başından geçen domuzu gören ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Bir başka görüntüde ise caddeye fırlayan iki yavru domuz araçların altında kalma tehlikesi geçirdi.


Antalya'da çekilen domuz görüntüleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kepez ilçesinde iki yavru domuz caddeye fırlayıp seyir halindeki araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Domuzları fark eden sürücüler araçlarını kontrollü sürüp ikaz lambalarını açtı.


Kaş ilçesinde ise yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşın evinin bahçesine girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi, hemen yanı başından geçen domuzu cep telefonuyla kayda aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.