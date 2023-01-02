İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da evleri tehdit eden sazlık yangını

Antalya’da evlere yakın kısımda sazlık yangını çıktı.

Antalya'da evlere yakın kısımda sazlık yangını çıktı. Bölgede itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.


Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz Gölü bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru ve sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle ilerleyip yakın kısımdaki evleri tehdit eden yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor.

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