İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da faili meçhul 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Serik ilçesinde üst üste geçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, 2 kişi gözaltına alındıSerik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen, su dinamosu, 1 adet klima ve klima motoru, 55 metre tel örgü, 5 adet arı kovanı, 140 adet demir direk, 40 metre tel örgü ve 50 metre sulama borusu, pancar motorları ve sulama motoru çalınması olaylarıyla ilgili olarak, Serik JASAT Timleri, Merkez-Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerince yapılan araştırma ve inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli C.

Serik ilçesinde üst üste geçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, 2 kişi gözaltına alındı


Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen, su dinamosu, 1 adet klima ve klima motoru, 55 metre tel örgü, 5 adet arı kovanı, 140 adet demir direk, 40 metre tel örgü ve 50 metre sulama borusu, pancar motorları ve sulama motoru çalınması olaylarıyla ilgili olarak, Serik JASAT Timleri, Merkez-Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerince yapılan araştırma ve inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli C.Ç. ve H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.