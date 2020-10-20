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Antalya'da falezlerde can pazarı

Antalya’da manzara seyrederken falezlerden düşen genç kayalık alanda mahsur kaldı.

Antalya'da manzara seyrederken falezlerden düşen genç kayalık alanda mahsur kaldı. Üzerinden kimlik çıkmayan genci itfaiye ve polis 1 saatlik çalışmayla kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi, Tevfik Işık Caddesi falezlerde meydana geldi. Sabah saatlerinde manzara izlemek için falezlerin uç kısmına gelen genç, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Bölgede bulunan iki genç, "yardım edin" seslerinin gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, sesin geldiği kayalık alana doğru indi. Yaralı bir kişi olduğunu gören ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra kaşık sedyeye alınıp, vücudu iple sabitlendi. Çukur şeklindeki kayalıkların arasından sedyeyi çıkarmak için polis ve itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Düşme tehlikesine rağmen polis ekipleri kurtarma çalışmasının içinde sonuna kadar yer aldı. Elden ele kayalıkların arasından alınan genç, deniz polisi botuna alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin, vücudunun üst kısmının çıplak olduğu ve yüz kısmında yaralanmalar olduğu görüldü. Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan genç, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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