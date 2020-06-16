Antalya'da falezlerde erkek cesedi bulundu

Antalya'da falezlerin bulunduğu alanda deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Polis cüzdandaki kartvizitler üzerinden çalışma yapsa da ölen şahsın kimliğine ulaşamadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi altında falezlerin denizle birleştiği kayalık noktada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. İki bot ile bölgeye gelen deniz polisi, kayalık alandaki cesede ulaştı. Torbaya alınan ceset dalgıç polisler tarafından bota alınıp, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede ölen şahsın kimlik bilgisine ulaşamadı. Polis boş cüzdan içindeki kartvizitten yola çıkarak yaptığı telefon görüşmelerinde de bir sonuca ulaşamadı. Üzerinde darp ve kesici alet izine rastlanmayan 40-45 yaşlarındaki şahsın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.