Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Fethiye karayolunun 5'inçi kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine giden Agit İvdil (26) idaresindeki 09 DB 632 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle yol kenarında bulunan uçuruma yuvarlanıp, beton elektrik direğine çarptı. Araç içinde bulunan 2 yaşındaki Y.A.İ. çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartılıp Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Agit İvdil ise Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Araç içinde sıkışan sürücünün eşi Yıldız İvdil (22) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Ağit İvdil ile Y.A.İ. tedavisinin ardından Antalya Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi. Araç içinde sıkışarak yaşamını yitiren Yıldız İvdil'in cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.