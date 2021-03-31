Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'da çevre yolunda yolun sağında duran kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları motosiklet sürücüsünün frene basmaya fırsat bulamadan kazanın meydana geldiğini söylerken feci kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Sina Pulat'ın kullandığı 07 JM 057 plakalı motosiklet, yaya üst geçidine 100 metre mesafede yolun sağında durmakta olan 07 L 6835 plakalı taş yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosikletiyle kamyonetin altına giren Sina Pulat (51) boynuna ve başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanırken, ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Özel Akdeniz Hastanesine kaldırılan Pulat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Pulat'ın turizm sektöründe iş bulabilmek için Manavgat'a geldiği öğrenildi.

"Aracın yükünü düzeltmek için durdum"

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan park halindeki kamyonetin sürücüsü Mustafa Ünal, arka lastiklerin havasının inmesi nedeniyle aracı yolun sağına çekerek durduğunu belirterek, “Tam kamyonetin üzerine çıkıp taşları ön tarafa aktarmaya başladığım sırada motosiklet gelip kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetin üzerinden düşmekten son anda kurtuldum” dedi.

Kaza anında yolun karşısından motosikletiyle seyir halinde olduğunu belirten bir vatandaş, motosikletin hiç fren yapmadan gelip duran kamyonete arkadan çarptığını söyledi.