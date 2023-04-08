Antalya'da feci kaza: 1'i yabancı uyruklu 2 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya'da otomobilin üst geçidin beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yabancı uyruklu kadın da ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Bayram (27) idaresindeki 34 FIV 291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin refüjdeki beton direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin parçaları etrafa saçıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Süleyman Bayram ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Kırgızistan uyruklu Datkaiym Asyrkulova (23) ve Polonya uyruklu Magdalena Majewska (28) adlı kadın da tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.